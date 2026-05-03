Tratturi molisani | la scienza per rilanciare la pastorizia locale

Otto ricercatori stanno analizzando la rete dei tratturi molisani, antiche vie di transumanza utilizzate per il pascolo. Attraverso studi scientifici, cercano di trovare modalità per valorizzare e rilanciare la pastorizia locale, che rappresenta una tradizione storica della regione. L’obiettivo è utilizzare dati e analisi per promuovere un settore che ha subito declino negli ultimi anni, con l’intento di favorire uno sviluppo economico sostenibile.

? Cosa scoprirai Come possono i dati scientifici trasformare la pastorizia in crescita economica?. Chi sono gli otto ricercatori che studiano la rete dei tratturi?. Quali strategie concreti userà l'Università per valorizzare il territorio molisano?. Come influenzerà il riconoscimento UNESCO lo sviluppo dei pascoli locali?.? In Breve Workshop a San Giuliano di Puglia il 4 maggio alle ore 16:30.. Letizia Bindi coordina otto ricercatori del Centro BIOCULT dell'Università del Molise.. Progetto collegato all'Anno Internazionale dei Pascoli e della Pastorizia 2026.. Transumanza riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO.. Domani, 4 maggio, alle ore 16:30, l’Auditorium comunale di San Giuliano di Puglia ospiterà il terzo workshop itinerante focalizzato sulle ricerche legate al Contratto Istituzionale di Sviluppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tratturi molisani: la scienza per rilanciare la pastorizia locale Notizie correlate Matera 2026: sbloccati 4 milioni per rilanciare la cultura localeIl Comune di Matera ha ufficializzato il via libera operativo per la gestione dei 4 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio, grazie... Alghero: corsi serali per rilanciare il turismo localeL’Istituto Alberghiero di Alghero sta per attivare un nuovo percorso formativo serale, rivolto a cittadini di tutte le età che desiderano...