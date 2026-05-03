Trasporti l’Art boccia quasi il piano del Governo | Strategia carente su Roma

L’Autorità di regolazione trasporti ha sollevato critiche riguardo allo schema del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM) 2026, sottolineando carenze nella strategia adottata per Roma. La valutazione non riguarda l’intero piano, ma evidenzia comunque diverse incongruenze e mancanze. La posizione si basa su osservazioni di membri designati dal ministero dei Trasporti, che hanno analizzato gli aspetti principali del documento presentato dal Governo nel settore dei trasporti.

Non si può parlare di una bocciatura su tutta la linea ma poco ci manca. L’Autorità di regolazione trasporti, composta da membri indicati dal ministero dei Trasporti, ha espresso forti perplessità in merito allo schema del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM) 2026, in.🔗 Leggi su Romatoday.it

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