Tragedia sul Gra all’altezza Ostiense | scontro auto-moto un morto

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull’A90, all’altezza di Ostiense, a causa di uno scontro tra un’auto e una moto. La collisione ha causato la morte di uno dei due coinvolti, mentre l’altro è rimasto ferito. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica e il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre i soccorritori intervenivano per estrarre le vittime dall’abitacolo. La vicenda ha provocato lunghe code sulla carreggiata.

Roma, 19 febbraio 2026 – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull’A90 Grande Raccordo Anulare, altezza Ostiense, dove il traffico è rallentato. Nell’incidente, riferisce Anas in una nota, sono coinvolti una moto e un’auto. Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato. Sul posto sono presenti personale Anas e forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. .🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

