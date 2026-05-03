Traffico aereo e rumore È emergenza ambientale

Da più di un mese, a Casorate Sempione, il rumore degli aerei non è più solo un fastidio quotidiano, ma rappresenta una vera emergenza ambientale. La situazione ha portato le autorità a intervenire, e le comunità locali segnalano un aumento significativo dei disturbi causati dal traffico aereo. La questione ha attirato l’attenzione di chi vive nella zona, con richieste di interventi immediati per limitare i disagi.

Da oltre un mese, a Casorate Sempione, il rumore degli aerei ha smesso di essere un semplice disagio per trasformarsi in una vera emergenza ambientale. Dal 16 marzo scorso, con la chiusura per manutenzione della pista 35L di Aeroporto di Milano Malpensa e il conseguente utilizzo esclusivo della 35R, il traffico aereo è stato concentrato lungo una sola direttrice, riversandosi con particolare intensità sulle aree a nord-est dello scalo. I numeri restituiscono una fotografia difficile da ignorare. La centralina sperimentale installata nel Comune ha rilevato un valore medio di Lva pari a 65,3 dBA, con picchi che il 10 aprile hanno raggiunto i 67,5 dBA.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Traffico aereo e rumore. È emergenza ambientale HO COMANDATO un AEROPORTO per 24 ORE: avere 1000 VITE in mano fa PAURA! - Giorno di Prova Notizie correlate Wf-1000xm6 auricolari sony eliminano il rumore così tanto da farti dimenticare di essere su un aereoQuesto intervento presenta una panoramica sulle ultime evoluzioni Sony relative agli auricolari true wireless wf-1000xm6 e alla rinnovata tonalità... L'appello dei veterinari al convegno: "L’antibiotico resistenza è un’emergenza che non fa rumore"L’antibiotico resistenza (Amr) è una minaccia silenziosa che cresce senza clamore, rendendo gli antibiotici una risorsa sempre più fragile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Traffico aereo e rumore. È emergenza ambientale; Eliporto sul Renon, protesta degli abitanti: troppo rumore; Momenti di paura su un velivolo Swiss; Se il petrolio scarseggia, gli agricoltori mettono in discussione i voli turistici. Rumore aerei Schiphol: l’aeroporto ha un problema con i segnalatori serialiNonostante un aumento del traffico aereo, il numero complessivo di segnalazioni è diminuito del 15% grazie all'introduzione ... 31mag.nl Cosa sono (e come funzionano) le cuffie a cancellazione di rumoreCome funzionano le cuffie ANC a cancellazione del rumore? La guida completa alla tecnologia, differenze tra isolamento attivo e passivo. techprincess.it Ponte del Primo Maggio, 211 voli all’#aeroporto di #Palermo Primo Maggio all’insegna del traffico aereo per l’aeroporto di Palermo, che oggi prevede 211 voli tra arrivi e partenze. Per la giornata di sabato sono invece programmati altri 207 collegamenti. Nella - facebook.com facebook