Traffico aereo e rumore È emergenza ambientale

Da ilgiorno.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da più di un mese, a Casorate Sempione, il rumore degli aerei non è più solo un fastidio quotidiano, ma rappresenta una vera emergenza ambientale. La situazione ha portato le autorità a intervenire, e le comunità locali segnalano un aumento significativo dei disturbi causati dal traffico aereo. La questione ha attirato l’attenzione di chi vive nella zona, con richieste di interventi immediati per limitare i disagi.

Da oltre un mese, a Casorate Sempione, il rumore degli aerei ha smesso di essere un semplice disagio per trasformarsi in una vera emergenza ambientale. Dal 16 marzo scorso, con la chiusura per manutenzione della pista 35L di Aeroporto di Milano Malpensa e il conseguente utilizzo esclusivo della 35R, il traffico aereo è stato concentrato lungo una sola direttrice, riversandosi con particolare intensità sulle aree a nord-est dello scalo. I numeri restituiscono una fotografia difficile da ignorare. La centralina sperimentale installata nel Comune ha rilevato un valore medio di Lva pari a 65,3 dBA, con picchi che il 10 aprile hanno raggiunto i 67,5 dBA.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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