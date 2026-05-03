A Torino, il reparto pediatrico si trasforma grazie a iniziative che utilizzano cinema e letteratura per coinvolgere i piccoli pazienti. Tre progetti specifici hanno portato a creare ambienti più accoglienti, utilizzando film e libri per favorire il loro benessere e rendere più leggere le giornate in ospedale. Queste attività mirano a rendere il percorso di cura meno difficile, introducendo momenti di svago e stimoli creativi per i bambini.

? Cosa scoprirai Come possono film e libri accelerare la guarigione dei piccoli pazienti?. Quali tre progetti specifici trasformano le corsie in spazi creativi?. Chi ha finanziato questa innovazione tra cinema e medicina pediatrica?. Perché il silenzio del reparto viene interrotto da storie e immagini?.? In Breve Progetto Libri Aperti collabora con il Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti per la lettura.. Neuroflix porta film del Museo Nazionale del Cinema ai pazienti del reparto.. Installazione artistica di Daniele Catalli per il progetto Luoghi Comuni in reparto.. Sostegno economico da Otto per Mille Chiesa Valdese, Philanthropies e Fondazione CRT.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, l’arte e il cinema curano i piccoli pazienti in reparto

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