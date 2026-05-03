Terni Susan J | Energia mani al cielo e un ritornello che non ti molla più Il nuovo inno dell’estate ‘Balla Balla’

Un nuovo singolo intitolato “Balla Balla” è stato pubblicato dalla DJ e producer Susanna Aldini, nota come Susan J. La canzone, disponibile su tutte le piattaforme digitali, mira a diventare una hit dell’estate. Il brano presenta un ritmo coinvolgente, accompagnato da un ritornello che si ripete, e si riferisce a temi come l’energia e l’allegria, con riferimenti a mani al cielo e al movimento.

Un nuovo brano che si propone di diventare una vera e propria hit estiva. La dj e producer Susan J, ossia Susanna Aldini, ha infatti pubblicato il singolo ‘Balla Balla’, ascoltabile su tutte le piattaforme digitali. È uscito sabato 2 maggio e nasce per “suonare ovunque” e naturalmente far ballare.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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