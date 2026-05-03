Terni Lorenzo Felici conquista le maratone ‘Major’ | La gioia di condividere il viaggio con la famiglia

Lunedì 20 aprile si è corsa la 130ª edizione della maratona di Boston, una delle gare più prestigiose al mondo. Dopo dieci anni di allenamenti e sacrifici, Lorenzo Felici ha concluso la competizione, portando a termine la sua impresa. La vittoria di Felici in questa maratona Major rappresenta un traguardo importante nella sua carriera sportiva, condividendo la soddisfazione con la famiglia.