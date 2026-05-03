Terni Lorenzo Felici conquista le maratone ‘Major’ | La gioia di condividere il viaggio con la famiglia
Lunedì 20 aprile si è corsa la 130ª edizione della maratona di Boston, una delle gare più prestigiose al mondo. Dopo dieci anni di allenamenti e sacrifici, Lorenzo Felici ha concluso la competizione, portando a termine la sua impresa. La vittoria di Felici in questa maratona Major rappresenta un traguardo importante nella sua carriera sportiva, condividendo la soddisfazione con la famiglia.
Un cerchio che si chiude dopo dieci anni di passione, sacrifici ed allenamento. Lunedì 20 aprile Lorenzo Felici ha completato la maratona di Boston, giunta alla 130ª edizione. Un traguardo particolarmente significativo per il portacolori dell’Amatori Podistica Terni perché equivale al.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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