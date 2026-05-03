Terni Gianni Neri racconta la rinascita di Papigno | Musica tradizioni e coinvolgimento dei giovani

A Terni, il cantautore Gianni Neri ha scritto la canzone “Le onde de lu Nera”, interpretata dall’artista Eleonora Conti e vincitrice di un concorso musicale locale. La composizione è ispirata alle radici del quartiere di Papigno e richiama elementi di memoria, tradizione e speranza di rinascita. Neri ha condiviso il suo legame con il territorio e l’obiettivo di coinvolgere i giovani attraverso musica e tradizioni.

Un ritorno alle radici tra memoria, tradizione e speranza di rinascita. Il cantautore Gianni Neri ha scritto la canzone ‘Le onde de lu Nera’, interpretata da Eleonora Conti, che ha trionfato al concorso di canzoni maggiaiole ‘Giuseppe Capiato’. La traccia fa riferimento al gruppo ‘Li Maggiaroli.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate “Sin“ Terni-Papigno. Flashmob e convegnoMercoledì 11 marzo farà tappa a Terni la campagna “Ecogiustizia subito”, promossa da Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e... Sin Terni-Papigno, Emma Pavanelli: "La destra umbra volta le spalle alla città. Bocciato l'ordine del giorno sui tempi certi"Con il Movimento 5 Stelle al governo era stato affidato al Ministero dell’Ambiente il compito di procedere alla revisione dei 42 SIN italiani,...