Teramo | il Camping Riva Nuova vince l’Alta Onorificenza di Bilancio

Il Camping Riva Nuova di Teramo ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio, riconoscimento che premia la qualità della gestione aziendale. La struttura, a conduzione familiare, è riuscita a superare la concorrenza di 79 imprese italiane nello stesso settore. Attualmente, la guida della struttura è affidata a un team che ha contribuito al successo e alla crescita dell’attività, mentre il premio è stato conseguito durante una cerimonia a Roma.

? Cosa scoprirai Come ha fatto una gestione familiare a superare 79 aziende italiane?. Chi guida oggi la struttura che ha vinto il premio a Roma?. Perché questo riconoscimento economico impatta su 80 lavoratori del territorio?. Quali strategie hanno permesso al camping di diventare un modello regionale?.? In Breve La gestione di Emanuele Dionisi e Romana Belà segue la fondazione di Roberto Dionisi.. L'azienda impiega oltre 80 persone tra dipendenti diretti e indotto locale.. La premiazione si è svolta il 29 aprile presso Palazzo Brancaccio a Roma.. Solo 12 aziende abruzzesi sono state selezionate tra le 79 del Centro Italia.. Il 29 aprile a Roma la Socialtourist Srl ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio durante la settantesima edizione di Industria Felix, posizionandosi tra le tre migliori realtà della provincia di Teramo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo: il Camping Riva Nuova vince l’Alta Onorificenza di Bilancio Notizie correlate Stella d’Oro al merito sportivo per il Cus: è la più alta onorificenza conferita dal ConiIl Centro Universitario Sportivo di Ferrara è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo, la più alta onorificenza conferita dal Comitato... Boom camping in Italia: la natura vince sui viaggi lontani? Cosa sapere Le prenotazioni nei campeggi italiani crescono costantemente dalla Pasqua superando i viaggi transcontinentali. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Camping Village Riva Nuova di Martinsicuro tra le eccellenze italiane: il riconoscimento; Tag: felix - Wallnews24; A Montorio finanziati il nuovo oratorio e il primo lotto di Contrada Torrito; Aeroporto d’Abruzzo: i passeggeri aumentano del 66% rispetto al 2025. Il Camping Village Riva Nuova di Martinsicuro tra le eccellenze italiane: premio a Roma per la Socialtourist SrlLa società che gestisce la storica struttura ricettiva ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio durante la 70ª edizione di Industria Felix, riconoscimento assegnato alle imprese più competitive e a ... rivieraoggi.it Il Camping Village Riva Nuova di Martinsicuro tra le eccellenze italiane: premiato da Industria FelixAll’azienda Socialtourist Srl è stata conferita l’Alta Onorificenza di Bilancio: è tra le tre società della provincia di Teramo insignite del riconoscimento ... ekuonews.it Camping Village Riva Nuova premiato a Roma con l’Alta Onorificenza di Bilancio: la Socialtourist Srl tra le imprese più competitive e virtuose d’Italia. - facebook.com facebook