Durante una riunione del consiglio comunale, i consiglieri hanno deciso di respingere le deleghe assessoriali proposte dall’assessore D’Angelo. La discussione si è concentrata sulle modalità di assegnazione delle deleghe, portando alla decisione di non accettare le proposte avanzate. Nessun altro dettaglio sui motivi specifici o sulle eventuali alternative proposte durante l’assemblea. La decisione è stata ufficializzata con un voto di maggioranza.

? Cosa scoprirai Perché i consiglieri hanno rifiutato le cariche offerte da D'Angelo?. Chi sono i consiglieri che hanno bloccato la proposta di delega?. Come influirà questo rifiuto sulla gestione della Provincia di Teramo?. Quali conseguenze avrà questo stallo sulla vigilanza sulle scelte amministrative?.? In Breve Giansante, Adriani, Provvisiero, Cianella e Altitonante respingono le cariche proposte.. Il gruppo La Forza del Territorio mantiene l'autonomia per vigilare sulla giunta.. Luciano Giansante garantisce collaborazione su temi concreti per il bene del territorio.. La decisione separa nettamente le funzioni di gestione e di controllo provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, i consiglieri respingono le deleghe assessoriali di D’Angelo

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