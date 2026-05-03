Domani lo stadio ospiterà la sfida tra la squadra di casa e quella ospite, trasmessa sia su Dazn che su Sky. La telecronaca di questo incontro sarà affidata a diversi commentatori, con le rispettive emittenti che si occuperanno di seguire il match in modo distinto. I commentatori incaricati di raccontare l’evento saranno presenti all’interno dello stadio e da studi televisivi, offrendo analisi e aggiornamenti in tempo reale.

dello Stadium tra bianconeri e scaligeri. La sfida tra Juventus e Verona godrà di una copertura televisiva e streaming capillare, offrendo diverse soluzioni agli appassionati. Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN, accessibile tramite smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), TIMVISION Box e dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sulla piattaforma, il racconto dell’incontro sarà affidato alla telecronaca di Edoardo Testoni, supportato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Parallelamente, la gara sarà visibile anche sui canali Sky, con una programmazione dedicata su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Telecronaca Juve Verona su Dazn e su Sky: a chi è affidato il racconto del match

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