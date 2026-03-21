Telecronaca Juve Sassuolo | chi commenta il match su Dazn e su Sky

Per la partita tra Juventus e Sassuolo, la telecronaca verrà trasmessa da Dazn e Sky. Su entrambe le piattaforme, gli ascoltatori potranno seguire il commento delle squadre di commentatori che racconteranno l’andamento del match. La diretta sarà disponibile per gli spettatori che sceglieranno uno dei due canali, con i rispettivi team di telecronisti pronti a narrare l’evento.

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