Il governo ha annunciato che lo sconto sulle accise sul carburante, previsto dal decreto, entrerà in vigore in due fasi. La prima fase prenderà il via il 10 maggio, anziché il 21 come annunciato in precedenza, mentre la seconda sarà confermata fino al 22 maggio. La modifica riguarda le tempistiche dell’applicazione delle agevolazioni, senza modificare la durata complessiva del periodo di validità.

Non il 21, ma il 10 maggio. È la novità sullo sconto delle accise sul carburante che scattava ieri per effetto del decreto del governo Meloni. Il testo pubblicato in Gazzetta conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio e riduce a 5 centesimi il calo delle accise per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi se si considera l’Iva. Il decreto prevede per l’intervento un costo e coperture pari a 146,5 milioni di euro per l’anno 2026. IL TAGLIO L’esecutivo fa sapere in mattinata che sarà un decreto ministeriale a prorogare il taglio fino alle tre settimane promesse. E intanto arrivano altri 250 milioni di risorse per un intervento che ne vale complessivamente 400.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Taglio delle accise. Sconto fino al 22 maggio. Ma sarà in due tempi

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