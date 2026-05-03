Un atleta di taekwondo ha vinto una medaglia d’oro durante una competizione a Policoro. Durante l’evento, altri tre atleti sono riusciti a conquistare una medaglia d’argento. Le sedi di Potenza e Rapolla hanno collaborato per preparare i partecipanti, contribuendo alla riuscita della manifestazione. La competizione ha visto coinvolti diversi atleti provenienti da varie località, tutti impegnati nelle rispettive discipline.

? Cosa scoprirai Chi sono gli altri tre atleti che hanno conquistato l'argento?. Come hanno fatto le sedi di Potenza e Rapolla a collaborare?. Quale ruolo ha avuto la segretaria nel successo della trasferta?. Perché il terzo posto nel Parataekwondo è un traguardo inclusivo?.? In Breve Salvatore Acierno vince l'oro, Martina Dolce, Giuseppe Rocco Spera e Vincenza Faggella l'argento.. Samuele Lamorte ottiene l'oro per la sede di Rapolla guidata dal maestro Gino Di Carlo.. Il Centro Taekwondo Potenza conquista il terzo posto nella classifica squadre di Parataekwondo.. La competizione si è svolta il 2 e 3 giugno presso il PalaErcole di Policoro.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taekwondo: trionfo d’oro Potenza a Policoro

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