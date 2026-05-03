Strage di carabinieri nel Veronese | prende piede l' ipotesi premeditazione per i fratelli Ramponi

Nella provincia di Verona, tre carabinieri sono morti e altri sono rimasti feriti durante un'operazione legata a un'esplosione avvenuta in un casolare di Castel d'Azzano. I fratelli coinvolti nell'episodio avevano fatto saltare in aria l'edificio per opporsi a uno sfratto, e l'indagine sta valutando se l'azione sia stata pianificata con premeditazione. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Per opporsi allo sfratto avevano fatto saltare in aria il casolare di Castel d'Azzano, nel Veronese, uccidendo tre carabinieri. All'accusa di strage ora per i fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi potrebbe aggiungersi l'aggravante della premeditazione. I tre avevano in casa una maschera antigas, il sospetto degli investigatori è che fosse stata utilizzata da uno di loro durante la tragedia del 14 ottobre scorso: avrebbero pianificato di fare saltare in aria le forze dell’ordine che avrebbero dovuto portare a termine il loro sfratto. Un piano che all’alba del 14 ottobre è costato la vita ai carabinieri Davide Bernardello, 36 anni, Valerio Daprà e Marco Piffari, entrambi di 56, schiacciati dal crollo di una parte della struttura.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage di carabinieri nel Veronese: prende piede l'ipotesi premeditazione per i fratelli Ramponi Notizie correlate Leggi anche: Strage dei carabinieri, ipotesi premeditazione: il mistero del ritrovamento di una maschera antigas tra le macerie Leggi anche: Romelu Lukaku, prende piede una clamorosa ipotesi entro la prossima estate? Altri aggiornamenti Temi più discussi: La strage di Nassiriya, l’attentato in Iraq che sconvolse l’Italia; Strage dei carabinieri, ipotesi premeditazione: il mistero del ritrovamento di una maschera antigas tra le macerie; Strage di lupi e volpi nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: il bilancio si aggrava, indagini con i cani antiveleno; Vandali in via Belmeloro ’Strage’ di auto in sosta. Telecamere al setaccio. La strage di gatti a Spilinga conquista la ribalta nazionale, l'inviato di Nuzzi (Canale 5) nel centro viboneseL’avvelenamento di massa di randagi e animali domestici approda su Mediaset: ai microfoni del giornalista Tonino Raco lo sdegno e la rabbia dei cittadini. Il vicesindaco: «Al vaglio le immagini della ... ilvibonese.it Orrore nel Vibonese, mani criminali seminano morte: strage di gatti tra i vicoli del centro (VIDEO)Carcasse e gatti agonizzanti: l’area è stata transennata. Carabinieri sul posto per sequestrare i video e risalire ai responsabili di questa f ... zoom24.it in Mezz'ora. . L’ennesima strage di civili in Nigeria, Paese dell’Africa occidentale, è avvenuta il 26 aprile, quando 29 persone sono state massacrate da un gruppo di miliziani. In collegamento con #InMezzora, Fernando De Haro, giornalista spagnolo da tempo facebook