Spalletti premiato come allenatore del mese dalla Lega Serie A Il comunicato

L'allenatore è stato riconosciuto come il migliore del mese dalla Lega Serie A. La cerimonia di consegna del trofeo si terrà nelle prossime settimane. La premiazione avviene in seguito alle prestazioni della squadra durante il periodo considerato. Non sono stati comunicati dettagli sulla data esatta dell'evento. La decisione è stata annunciata tramite un comunicato ufficiale della Lega.

Spalletti premiato come allenatore del mese dalla Lega Serie A: ecco quando gli sarà consegnato il trofeo. Comunicato e parole di De Siervo. Il premio Philadelphia Coach Of The Month di aprile è stato assegnato all’allenatore della Juventus Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Hellas Verona, in programma domenica 3 maggio 2026 alle ore 18.00 all’ “Allianz Stadium” di Torino. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti premiato come allenatore del mese dalla Lega Serie A. Il comunicato Notizie correlate Boga è l’MVP della Serie A del mese di marzo! Quando verrà premiato dalla Lega e tutti i dettaglidi Luca FiorettiBoga MVP del mese di marzo: arriva il meritato riconoscimento ufficiale assegnato dalla Lega Serie A al talentuoso esterno della Juve... Atalanta, Raffaele Palladino premiato come allenatore del mese di febbraio della Serie ARaffaele Palladino è stato premiato dalla Lega Serie A come Philadelphia Coach Of The Month di febbraio.