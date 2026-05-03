Una visita speciale si è svolta presso l'ospedale pediatrico, dove marionette e performance musicali sono state portate ai piccoli pazienti. La missione, finalizzata a portare momenti di allegria e conforto, ha coinvolto artisti e volontari che hanno collaborato per rendere possibile l’evento. Il trasporto e la logistica sono stati curati da un’associazione dedicata alla promozione di iniziative di questo tipo, con l’obiettivo di offrire un sorriso ai bambini ricoverati.

? Cosa scoprirai Come possono marionette e canti aiutare la guarigione dei piccoli pazienti?. Chi ha organizzato il trasporto logistico per la missione a Genova?. Quale metodo terapeutico ispirato a Patch Adams usano i volontari?. Come permetterà la nuova card di Coop Liguria di acquistare regali?.? In Breve Francesco Bologna ha garantito il supporto logistico per il trasporto a Genova.. Adriana Laccetti e Daniela Ricciardi hanno formalizzato l'associazione del Sorrisificio.. Coop Liguria ha fornito una card speciale per l'acquisto di nuovi gadget.. Francesca Fontana coordina anche le attività presso il Tribunale del Malato.. Il 29 aprile scorso, i volontari della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana hanno raggiunto l’ospedale Gaslini di Genova per consegnare giocattoli ai piccoli pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrisi al Gaslini: la missione di giocattoli tra musica e teatro

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