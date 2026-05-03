La madre di Eitan Bondì, coinvolto in un episodio avvenuto il 25 aprile nel parco Schuster di Roma, ha dichiarato di essere molto arrabbiata e ha affermato che il figlio ha sbagliato senza possibilità di scuse. Bondì, che aveva sparato pallini ad aria compressa contro due membri dell’Anpi, è stato posto agli arresti domiciliari il primo maggio. La vicenda ha suscitato attenzione e reazioni contrastanti nella comunità locale.

Eitan Bondì, che il 25 Aprile ha sparato pallini ad aria compressa contro due esponenti dell’Anpi al parco Schuster di Roma, lo scorso 1 maggio ha ottenuto gli arresti domiciliari. L’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni personali, quindi ora attenderà il processo dalla sua abitazione ma sua madre, intervistata da alcuni quotidiani, non ha fatto sconti al figlio. “Avere di nuovo qui Eitan è per me una gioia relativa ”, ha spiegato la donna, anche se per il momento il 21enne non si trova nell’appartamento di sua madre e lei non è stata ancora autorizzata a parlarci. “Sono arrabbiatissima con lui,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sono arrabbiatissima, ha sbagliato senza se e senza ma”. Nessuno sconto dalla mamma di Eitan Bondi

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Domiciliari per Eitan Bondi per gli spari del 25 aprile: cade l’accusa di tentato omicidio x.com

Spari a Roma il 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari.: “Mi vergogno" https://tg.la7.it/cronaca/spari-roma-25-aprile-domiciliari-bondi-01-05-2026-256173 - facebook.com facebook