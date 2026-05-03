Sono arrabbiatissima ha sbagliato senza se e senza ma Nessuno sconto dalla mamma di Eitan Bondi
La madre di Eitan Bondì, coinvolto in un episodio avvenuto il 25 aprile nel parco Schuster di Roma, ha dichiarato di essere molto arrabbiata e ha affermato che il figlio ha sbagliato senza possibilità di scuse. Bondì, che aveva sparato pallini ad aria compressa contro due membri dell’Anpi, è stato posto agli arresti domiciliari il primo maggio. La vicenda ha suscitato attenzione e reazioni contrastanti nella comunità locale.
Eitan Bondì, che il 25 Aprile ha sparato pallini ad aria compressa contro due esponenti dell’Anpi al parco Schuster di Roma, lo scorso 1 maggio ha ottenuto gli arresti domiciliari. L’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni personali, quindi ora attenderà il processo dalla sua abitazione ma sua madre, intervistata da alcuni quotidiani, non ha fatto sconti al figlio. “Avere di nuovo qui Eitan è per me una gioia relativa ”, ha spiegato la donna, anche se per il momento il 21enne non si trova nell’appartamento di sua madre e lei non è stata ancora autorizzata a parlarci. “Sono arrabbiatissima con lui,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Temi più discussi: Eitan Bondì ai domiciliari dopo gli spari al corteo dell'Anpi, la madre: Averlo in casa è una gioia relativa. Educato ai valori della pace; Eitan Bondì ai domiciliari. La mamma: E' imperdonabile. Riaverlo a casa? Una gioia relativa; Gli spari del 25 aprile. Quel ragazzo ha compiuto una follia ma adesso non strumentalizziamola.
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Domiciliari per Eitan Bondi per gli spari del 25 aprile: cade l’accusa di tentato omicidio x.com
Spari a Roma il 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari.: “Mi vergogno" https://tg.la7.it/cronaca/spari-roma-25-aprile-domiciliari-bondi-01-05-2026-256173 - facebook.com facebook