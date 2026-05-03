Softball | Bollate a segno nel big match con Forlì pari nel derby veneto

Nel sesto turno di Serie A1 di softball, la squadra di Bollate ha ottenuto una vittoria nel big match contro Forlì, mentre nel derby veneto si è concluso con un pareggio. La giornata ha visto diverse partite con risultati significativi, contribuendo alla classifica generale del campionato. Le squadre si sono affrontate in incontri che hanno attirato l’attenzione degli appassionati, offrendo momenti di tensione e spettacolo.

Giornata particolarmente ricca di risultati interessanti nel sesto turno di Serie A1 per quel che riguarda il softball. Alla fine dei conti, sono tre le doppie vittorie e una sola la doppia sfida conclusa in sostanziale parità in quello che è un sabato tutto da raccontare. Innanzitutto, il derby veneto tra Rovigo e Castellana vede in gara-1 proprio le Thunders imporsi per 2-6 in un confronto rimasto sul 2-3 fino al settimo inning, fino cioè al fuoricampo da tre punti di Milkowski che di fatto mette fine a qualsiasi dubbio. In gara-2 riscatto rodigino: al singolo di Milkowski nel primo inning rispondono la volata di sacrificio di Monari e il doppio di Borracelli che valgono il 2-1 per l’Itas Mutua.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: Bollate a segno nel big match con Forlì, pari nel derby veneto Notizie correlate Softball: Bollate vince a Saronno nel big match del venerdì di A1Il big match della seconda giornata di Serie A1 di softball prende le mosse in un venerdì, in un tardo pomeriggio che, a Saronno, si rivela però poco... Softball, Bollate ancora a punteggio pieno in Serie A1, bene Caronno. Pari per ForlìProsegue a gonfie vele il cammino della Quick Mill Bollate nel Campionato di Serie A1 2026 di softball. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Softball: Bollate a segno nel big match con Forlì, pari nel derby veneto; Serie A1 Softball: Quick Mill Bollate in fuga, pari tra Forlì-Castellana. Sweep per Saronno e New Bollate - Federazione Italiana Baseball Softball; SOFTBALL: Serie A1, Forlì cerca il colpo contro Bollate; Serie A1 Softball, al Quick Mill Bollate il big-match di giornata. Sweep per Saronno e Pianoro. Pareggio tra Rovigo e Castellana - Federazione Italiana Baseball Softball. Softball: Caronno, doppia vittoria d’autore sul New Bollate nel venerdì di A1Doppia vittoria per le Rheavendors Caronno nell'anticipo del venerdì legato alla sesta giornata di Serie A1 per quel che concerne la stagione 2026 del ... oasport.it Softball A1: derby emiliano tra Collecchio e PianoroSi disputerà tra venerdì 1 e sabato 2 maggio la sesta giornata di andata del campionato di Serie A1 di Softball, il cui programma inizierà con la serie di venerdì tra Rheavendors Caronno e Lacomes New ... sportparma.com Il big-match della giornata della Serie A1 Softball va al che, al termine di due partite combattute, supera l' ` e resta imbattuto in testa alla classifica. Le campionesse in carica si aggiudicano gara uno al primo extr - facebook.com facebook