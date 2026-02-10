Il gratta e vinci che butti nel cestino può dirti se soffri di gioco d' azzardo | ecco come scoprirlo

Un uomo di 45 anni si è rivolto ai medici confessando di aver buttato via un biglietto del gratta e vinci senza nemmeno guardarlo. Dopo aver fatto alcune verifiche, gli è stato detto che quei piccoli tagliandi possono rivelare se si soffre di dipendenza dal gioco d’azzardo. La scoperta ha sorpreso anche gli specialisti, che ora invitano a prestare attenzione ai segnali nascosti dietro a un semplice gioco.

Prendendo a modello un noto brano della canzone italiana, potremmo declinarla così: "Là dove c'era un tagliando gettato, ora c'è. un dato sanitario". È il rimando al progetto della startup Bias and Games, la prima realtà di questo tipo a intercettare i segnali precoci di compulsività.🔗 Leggi su Today.it

