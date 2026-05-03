Un escursionista è stato soccorso grazie a un dispositivo Garmin dopo essersi bloccato dai crampi sul Corno Piccolo. Il dispositivo ha permesso di localizzarlo tra le rocce, anche in una zona difficile da raggiungere. Il gruppo con cui stava affrontando l'escursione non è riuscito a proseguire in quota a causa delle condizioni di salute del ragazzo. Il soccorso è stato avviato prontamente dopo la richiesta di aiuto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Garmin a localizzare il ragazzo tra le rocce?. Cosa ha impedito al gruppo di proseguire l'escursione in quota?. Come sono intervenuti i soccorritori per recuperare il giovane nel vuoto?. Perché un semplice crampo ha richiesto l'intervento dell'elicottero Drago?.? In Breve Allarme inviato alle 11:30 tramite applicativo Garmin verso la centrale dell'Aquila.. Soccorso coordinato dal Comando di Teramo con elicottero Drago 158 di Pescara.. Elisoccorritore calato con verricello tra Pietracamela e i Prati di Tivo.. Intervento medico della Croce Bianca di Montorio al Vomano dopo l'atterraggio.. Un ventenne di Porto Sant’Elpidio è stato salvato dai Vigili del Fuoco sul Corno Piccolo questa mattina, dopo che un blocco muscolare improvviso ha compromesso la sua escursione sul Gran Sasso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso col Garmin: escursionista bloccato dai crampi sul Corno Piccolo

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