Smart working | l’informativa diventa penale rischio arresto e multe

A partire dal 7 aprile 2026 entra in vigore una legge che rende penale l’obbligo per le piccole e medie imprese di fornire ai dipendenti che lavorano da remoto un’informativa sulla sicurezza. In caso di inadempienza, sono previste sanzioni penali, tra cui multe e possibili arresti. La normativa mira a rafforzare le tutele sui luoghi di lavoro anche in modalità agile.

Da oggi, 7 aprile 2026, entra in vigore una nuova normativa per le Pmi che trasforma l’obbligo di fornire l’informativa sulla sicurezza ai lavoratori da remoto in un precetto sanzionabile penalmente. I datori di lavoro che ignoreranno questo dovere rischiano ora pene che vanno dall’arresto per un periodo tra i due e i quattro mesi a sanzioni pecuniarie fino a circa 7.500 euro. Il provvedimento si concentra sulla necessità di garantire che chi opera fuori dalle sedi aziendali sia pienamente consapevole dei rischi per la propria salute. Questo documento scritto deve essere consegnato almeno una volta all’anno a chi pratica lo smart working, includendo dettagli specifici su problemi legati alla postura e all’affaticamento della vista causato dai monitor. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smart working: l’informativa diventa penale, rischio arresto e multe Smart working: dal 2026 scatta l’arresto per mancata informativaLa mancata consegna dell’informativa scritta sui rischi per il lavoro agile espone i datori di lavoro a sanzioni penali immediate. Smart working, cambiano le regole: multe fino a 7.400 euro e rischio arresto per le aziendeCosa cambia davvero con la nuova legge sullo smart working? Dal 7 aprile entra in vigore una stretta significativa sul lavoro agile in Italia. Temi più discussi: Smart working e sicurezza: l’informativa ai lavoratori diventa obbligo sanzionato; Lavoro agile: sanzionato il datore senza informativa sulla sicurezza; Smart working e informativa sicurezza, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro: cosa cambia; Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Lavoro agile: sanzionato il datore senza informativa sulla sicurezza. Smart working e informativa sulla sicurezza: da oggi, 7 aprile 2026, nuove regole e sanzioniDa oggi, 7 aprile 2026, i datori di lavoro che non consegneranno ai dipendenti in smart working l'informativa sulla sicurezza rischiano pesanti multe ... notizie.it SMART WORKING Smart working, nuove regole: obblighi più stringenti e sanzioni per le aziendeIl provvedimento rafforza gli obblighi in materia di salute e sicurezza, trasformando l’informativa scritta in uno strumento centrale ... statoquotidiano.it Smart working, targhe alterne e limiti ai condizionatori: governo valuta il lockdown energetico x.com Piano energia, smart working e targhe alterne: le ipotesi allo studio tra Ue e Italia - facebook.com facebook