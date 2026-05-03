Škoda Elroq ed Enyaq | gli aggiornamenti per il 2026

Per il 2026, i modelli elettrici della casa automobilistica del gruppo Volkswagen ricevono aggiornamenti significativi. Entrambi, il modello compatto e quello più grande, integrano nuove funzioni per l’assistenza alla guida, miglioramenti nella connettività e nella gestione dell’energia. Queste modifiche riguardano esclusivamente le versioni destinate al mercato europeo e saranno disponibili tramite aggiornamenti software o nuove versioni delle vetture.

Škoda, con l'obiettivo di mantenere alta la competitività in Europa, annuncia per il 2026 un aggiornamento per le elettriche compatte e familiari Elroq ed Enyaq. Le novità riguardano la tecnologia di bordo, l'esperienza d'uso, i sistemi di assistenza alla guida, la connettività e la gestione energetica. Questi interventi arrivano dopo un 2025 positivo sul fronte vendite, in cui i due veicoli si sono posizionati rispettivamente al secondo e al settimo posto tra le auto elettriche più vendute in Europa. Il Suv elettrico compatto Elroq ha superato le aspettative nel 2025, nel suo primo anno completo sul mercato: oltre 112mila unità prodotte e oltre 150mila ordini registrati.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Škoda Elroq ed Enyaq: gli aggiornamenti per il 2026 Nouveaux Skoda Elroq et Enyaq (2027) : des améliorations notables ! Notizie correlate Skoda Elroq RS: come va e quanto consuma il Suv sportivo da 340 CvLa Skoda Elroq è forse la più pragmatica tra tutte le proposte derivate dalla piattaforma Meb, l'architettura nativa elettrica da cui nascono tutte... Nuova Skoda Karoq 2027: foto ed info del nuovo suvLa Škoda Karoq del 2027 non sarà completamente nuova da zero, ma una versione molto aggiornata della Karoq attuale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Škoda Elroq ed Enyaq diventano ancora più clever: le novitàI modelli Škoda Elroq ed Enyaq ricevono per l’anno corrente un aggiornamento che coinvolge la tecnologia di bordo, i sistemi di assistenza alla guida e la gestione energetica. Questi interventi ... hdmotori.it Škoda 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliereGamma Škoda 2026 Italia: Fabia 20.700€, Scala, Kamiq, Octavia, Karoq, Elroq/Enyaq elettriche, Kodiaq 7 posti, Superb. Simply Clever e quale Škoda conviene. ilgiornaledigitale.it