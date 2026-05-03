sinner zverev la finale di madrid in diretta

Il 3 maggio 2026, nella città di Madrid, si svolge la finale del torneo di tennis sulla terra rossa tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si gioca alla Caja Magica, uno dei principali impianti della città, che ospita il quarto Masters 1000 della stagione. Il torneo ha un montepremi complessivo di 8 milioni di euro. La sfida tra i due giocatori si svolge in diretta.

Madrid 3 maggio 2026 – Jannik Sinner sfida Alexander Zverev sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, quarto Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro. Dopo il 27esimo match vinto di fila in un 1000, ovvero la semifinale contro Arthur Fils, l'azzurro, numero uno del mondo e del seeding, tenterà di aggiornare in terra spagnola i suoi innumerevoli record. Sinner, a 24 anni, è il più giovane giocatore di sempre ad aver giocato per almeno una volta la finale in tutti i tornei Masters 1000. Come lui - anche se in età più avanzata - hanno fatto soltanto Novak Djokovic (25 anni), Rafael Nadal (27) e Roger Federer (30).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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