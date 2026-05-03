Sinner-Zverev la finale dell’Atp Madrid 2026 – La diretta

All'ATP Madrid 2026, si conclude il percorso verso la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si gioca su campi in cemento, con i due tennisti che si sfidano per il titolo del torneo. La finale è prevista per questa sera, con un pubblico presente allo stadio e in diretta televisiva. Entrambi i giocatori hanno superato diversi turni eliminando avversari di livello.

All’Atp Madrid 2026 è finito il conto alla rovescia: Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella finale che per il n. 1 al mondo potrebbe valere il quarto titolo consecutivo della stagione. Dopo aver liquidato in due set il francese Arthur Fils, il tennista azzurro non ha intenzione di fermarsi per firmare nuovi record. Dal canto suo, Zverev cercherà un successo contro Sinner che manca dagli Australian Open 2025. Il bilancio complessivo dei precedenti tra i due finalisti di oggi parla da solo: su 13 sfide disputate, Sinner si è imposto 9 volte ed è reduce da una striscia aperta di otto vittorie consecutive. Allo stesso tempo, Zverev non è riuscito a conquistare nemmeno uno contro l’azzurro dalla finale degli Australian Open 2025.🔗 Leggi su Lapresse.it

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