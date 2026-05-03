Un nuovo episodio si aggiunge alla vicenda di un noto tennista coinvolto in una polemica pubblica. Un commentatore ha espresso sorpresa per l’arrivo di un gruppo di persone che si sono fatte avanti senza aver avuto contatti diretti con l’atleta o con il suo staff. La discussione si è rapidamente infiammata, portando a un confronto acceso tra le parti coinvolte.

"Ma dove è spuntato quel manipolo di tuttologi che senza aver parlato con Sinner o con qualcuno del suo team ha sparso la voce che il n.1 del mondo probabilmente avrebbe saltato Roma?". Su X si sfoga Paolo Bertolucci, ex gloria del tennis azzurro e capitano in Coppa Davis: basta terrorismo sulla possibile assenza di Jannik agli Internazionali di Roma, gli Open d'Italia in calendario subito dopo la Caja Magica di Madrid, torneo Masters 1000 nel quale l'altoatesino è giunto ancora una volta in finale. Giocherà questo pomeriggio contro il tedesco Zverev, per la gloria e per il record. All'affondo di Bertolucci, come da tradizione social, rispondono i suoi tanti follower scatenando un dibattito molto interessante e persino civile, rarità di questi tempi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, la paura più grande. "Ma dov'è spuntato?", Paolo Bertolucci scatena l'inferno

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È programmato per vincere. Questo è stato il commento di Paolo Bertolucci alla fine della semifinale tra Sinner e Fils. Penso sia esattamente così. Non c’è spazio per giocare con Jan attualmente, non esiste modo. La sensazione è sempre la stessa: Lui tiene i - facebook.com facebook