Jannik Sinner si è qualificato per le finali dei 1000 a Madrid, entrando nella lista dei quattro più giovani a parteciparvi. Con questa presenza, l’italiano ha raggiunto un traguardo notevole in una competizione così prestigiosa. Nella stessa occasione, si sono confrontati alcuni tra i nomi più importanti del tennis mondiale, tra cui tre campioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. L’azzurro potrebbe presto eguagliare un record di Federer, un obiettivo che alimenta le sue ambizioni in questa fase della carriera.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre leggendari campioni che Sinner ha già raggiunto?. Quale record storico di Federer può battere l'azzurro a breve?. Come può Sinner eguagliare il primato di Djokovic entro la stagione?. Quali sono gli ultimi due tornei necessari per il Career Golden Masters?.? In Breve Sinner vanta 27 successi consecutivi nei tornei Masters 1000.. Terzo uomo nella storia con finali nei primi quattro Masters stagionali.. Eguagliata la striscia di cinque finali consecutive di Nadal.. Mancano Madrid e Roma per il Career Golden Masters di Djokovic.. Sinner raggiunge la finale a Madrid dopo aver superato Arthur Fils in semifinale, entrando nella storia dei Masters 1000.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner a Madrid: è il quarto più giovane nelle finali dei 1000

Sinner a Madrid spazza via anche Fils. Quali i rivali nella corsa a Parigi

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