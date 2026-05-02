Jannik Sinner ha stabilito un nuovo record nel tennis, diventando il più giovane giocatore a raggiungere tutte le finali dei tornei Masters 1000. Prima di lui, solo tre campioni avevano ottenuto questo risultato: Djokovic, Nadal e Federer. Quest'anno, il talento italiano ha continuato a collezionare successi e a mantenere alte le aspettative sul suo percorso nel circuito professionistico.

I record di Jannik Sinner vanno ormai aggiornati continuamente, tante sono le vittorie del numero uno al mondo. Raggiungendo la finale di Madrid dopo la vittoria in semifinale contro Arthur Fils, l'azzurro è diventato il quarto giocatore della storia (e il più giovane) ad avere raggiunto tutte le finali nei tornei Masters 1000. Prima ci lui c’erano riusciti i "soliti" tre: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer Sinner è in piena caccia per diventare il secondo giocatore della storia a completare il career golden Masters, ovvero vincere tutti i 1000 in calendario. In passato c'è riuscito soltanto Novak Djokovic. A Jannik mancano Madrid e Roma: un obiettivo, quello di vincere tutti e nove i 1000, dunque realizzabile già quest'anno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, un record dietro l'altro: è il più giovane ad aver raggiunto tutte le finali dei 1000

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Il numero uno al mondo approda in finale dopo essersi sbarazzato 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti del francese classe 2004, che non aveva mai giocato una semifinale così importante. Dopo la sconfitta nei quarti dell'Atp 500 di Doha, Jannik Sinner ha infilato - facebook.com facebook

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