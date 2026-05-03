Il ministro della Giustizia avrebbe annunciato un'azione legale a seguito di quanto riportato da un quotidiano. La notizia riguarda un possibile procedimento giudiziario, senza ulteriori dettagli sulla natura dell'eventuale causa. La decisione sarebbe stata presa nelle ultime ore e si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’ufficio legale del ministero. La vicenda si inserisce nel quadro delle recenti polemiche legate a questioni di natura legale e istituzionale.

Secondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a È sempre Cartabianca, su Rete 4: stando a quanto scrive il quotidiano, che cita fonti del ministero, nell'istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all'immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate. Per questo, la Rai sarebbe indirizzata a non fornire alcuna tutela legale al conduttore di Report. Ospite di Bianca Berlinguer, Ranucci, invitato per presentare il suo libro, ha anticipato alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, il retroscena: Carlo Nordio prepara un'azione legale

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