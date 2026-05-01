Nella settima puntata del Serale di Amici 25 sono stati eliminati due allievi, segnando un momento chiave nella fase finale del talent. La registrazione della puntata si è svolta recentemente, e i concorrenti coinvolti sono stati ufficialmente comunicati. La doppia eliminazione rappresenta un passaggio importante nel percorso dei partecipanti, portando a un nuovo assetto della competizione.

Il Serale di Amici 25 entra nella fase decisiva con la registrazione della settima puntata e una doppia eliminazione già annunciata. Le anticipazioni raccontano una serata intensa tra sfide, giudizi e ballottaggi che hanno coinvolto diversi allievi ancora in gara. Uno dei ragazzi avrebbe già lasciato la scuola e spunta il nome: scopriamo nel dettaglio cosa è emerso. La data di semifinale e finale di Amici 2026 Prima manche: vincono gli Zerbi-Cele. La prima manche vede contrapposte le squadre Zerbi-Cele e Petti-Lo, con la vittoria dei primi. Tra le esibizioni, Alessio Di Ponzio si esibisce sulle note di “Mundian to bach ke”, mentre Emiliano Fiasco balla su “Vieni nel mio cuore” di Ultimo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25: i due allievi eliminati nella settima puntata

AMICI 25 - CHI È STATO ELIMINATO - SESTA PUNTATA

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