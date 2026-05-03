Si infrange ai quarti il sogno del Centro Il Lodi non sbaglia il match ball in casa

Il sogno del Centro si interrompe ai quarti di finale, mentre il Lodi conquista la vittoria in casa contro il Viareggio con il risultato di 5-2. La partita si è svolta con la presenza di giocatori come Barozzi, Antonioni, Faccin e Nadini. La squadra ospite non ha saputo rispondere alla prestazione dei padroni di casa, che hanno chiuso la gara senza esitazioni.

lodi 5 cgc viareggio 2 LODI: Barozzi, Antonioni, Faccin, Borgo, Compagno, Borregan, Nadini, Giovannetti. All. Bresciani. CGC VIAREGGIO: Gomez, D’Anna, Rosi, Torner, Muglia, Lombardi. All. De Gerone. Atbitri: Fronte e Galoppi Reti: primo tempo 9’ Antonioni; secondo tempo: 5’ st Torner, 13’ Antonioni, 13’ Lombardi, 15’ Faccin, 24’ Compagno, 24’ e 30“ Borregan LODI – Serviva un’impresa al Cgc per mandare la serie alla bella. E ha anche accarezzato il sogno di potercela fare, pur con assenze importanti, fra cui quella del suo bomber principe Ambrosio. Due volte in svantaggio ha sempre avuto la forza di pareggiare con Torner e Lombardi. Ma poi il Lodi è di nuovo passato in vantaggio con Faccin.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Si infrange ai quarti il sogno del Centro. Il Lodi non sbaglia il match ball in casa Notizie correlate Padel: si infrange in semifinale il sogno del Tennis club SondrioSi chiude in semifinale il percorso del Tennis club Sondrio nella Lombardia Padel League, al termine di una sfida impegnativa contro il Montipadel... Contenuti e approfondimenti Si parla di: L’Union Brescia vince in trasferta contro l’Inter U23 e accede ai quarti dei playoff - BresciaToday; Si infrange ai quarti il sogno del Centro. Il Lodi non sbaglia il match ball in casa.