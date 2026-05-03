La squadra Under 14 di Sesto Rugby ha conquistato il 19° Big Challenge a Noceto, vincendo tutte le partite del torneo. La finale si è giocata contro il Parma, che ha perso l’incontro decisivo. Il torneo si è svolto domenica 3 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di dodici formazioni. La squadra sestese ha completato la sua avventura con una serie di vittorie che le hanno permesso di alzare il trofeo.

Una vera e propria cavalcata di successi senza sconfitte che testimonia il valore del lavoro svolto dalla società di Sesto Fiorentino nel settore giovanile. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sesto Rugby vince il Big Challenge under 14 a Noceto. Battuto il Parma in finale dopo cavalcata di successi

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