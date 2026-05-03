Serie D | Savoia a un passo Reggina nel mirino della salvezza
Nel campionato di Serie D, la squadra Savoia si trova molto vicina alla conquista della promozione, mentre la Reggina si trova in una posizione critica per la salvezza. Con poche giornate rimaste, la probabilità matematica di salvezza per la club calabrese è molto bassa. Nel frattempo, alcune squadre hanno subito penalizzazioni che influenzano la classifica, aumentando il rischio di retrocessione per alcune di esse.
?? Cosa scoprirai Come può la Reggina salvarsi con probabilità matematica vicina allo zero? Quali squadre rischiano la retrocessione a causa delle penalizzazioni in classifica? Perché i tifosi della Reggina hanno annunciato proteste contro la dirigenza? Chi riuscirà a evitare il baratro della serie inferiore oggi??? In Breve Savoia guida con 66 punti, Nissa segue a 64 dopo il pareggio contro Sambiase. Reggina a 63 punti affronta il Sambiase con proteste previste al Granillo. Messina chiude a 29 p .🔗 Leggi su Ameve.eu
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