Serie B 25ª giornata | il Club Arezzo cade a Perugia

Nella 25ª giornata di Serie B, il Club Arezzo ha subito una sconfitta per 3-0 sul campo della Sir Its Umbria Academy Perugia. La partita si è conclusa con il successo dei padroni di casa, che hanno conquistato i tre punti davanti al proprio pubblico. La squadra ospite non è riuscita a segnare durante l’incontro, che si è svolto domenica pomeriggio.

Arezzo, 3 maggio 2026 – Serie B, 25ª giornata: il Club Arezzo cade a Perugia. Brutta battuta d’arresto per il Club Arezzo nella 25ª giornata del campionato di Serie B, sconfitto con un netto 3-0 sul campo della Sir Its Umbria Academy Perugia. Una partita a senso unico, con i padroni di casa capaci di imporsi in tutti e tre i parziali (25-17, 25-15, 25-21) senza lasciare spazio alla reazione amaranto. I ragazzi di coach Morelli si fermano proprio nel momento migliore, non riuscendo a dare continuità alla buona prestazione offerta nel turno precedente contro Civita Castellana. La squadra è apparsa sottotono e mai realmente in grado di contrastare il ritmo degli avversari, trascinati da un Pellicori in grande spolvero, autentico protagonista del match.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serie B, 25ª giornata: il Club Arezzo cade a Perugia Notizie correlate Serie B: i risultati della 25ª giornata e il scenarioLe competizioni della serie B nazionale Old Wild West proseguono con un intenso turno che ha portato alla conclusione della 25^ giornata, sesta di... Diretta Serie A LIVE: sfide della 25ª giornata in tempo realeNel quadro della 25ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 si propone una visione chiara e aggiornata delle gare in programma, offrendo sintesi,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie C, i verdetti di tutti i gironi; Secondo turno della serie B di baseball per il Bsc Arezzo; Como 1907 nella storia: il poker contro il Trastevere vale la promozione in Serie A; Club Arezzo tutto cuore piega Civita Castellana al tie-break. Serie B, 25ª giornata: il Club Arezzo cade a PerugiaBrutta battuta d’arresto per il Club Arezzo nella 25ª giornata del campionato di Serie B, sconfitto con un netto 3-0 sul campo della Sir Its Umbria Academy Perugia ... lanazione.it L'Arezzo torna in B dopo quasi 20 anni: promozione all'ultima giornataL'Arezzo torna in Serie B dopo quasi 20 anni. Decisivo il 3-1 in casa rifilato oggi alla Torres per far vincere il campionato ai toscani allenati da Cristian Bucchi a discapito dell'Ascoli ... firenzeviola.it Amaranto Channel. . Il Club Arezzo, domani, sarà impegnato in casa della Sir Safety Perugia. Per i neroamaranto sarà un match fondamentale e impegnativo, al termine del quale, in caso di vittoria, il Club Arezzo potrebbe festeggiare la salvezza. - facebook.com facebook