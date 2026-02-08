Serie B | i risultati della 25ª giornata e il scenario

La 25ª giornata di Serie B si è conclusa con diversi risultati sorprendenti. In alcune partite, le squadre hanno ottenuto vittorie importanti, mentre altre hanno rallentato la corsa in classifica. La lotta per i playoff si fa più accesa, e le posizioni si stanno ancora definendo. I tifosi sono ormai in attesa delle prossime gare, che potranno cambiare ancora molto la classifica.

Le competizioni della serie B nazionale Old Wild West proseguono con un intenso turno che ha portato alla conclusione della 25^ giornata, sesta di ritorno. Le sfide hanno regalato emozioni e risultati importanti in entrambe le due zone del campionato, influenzando notevolmente la classifica generale. Di seguito, un'analisi dettagliata degli incontri, delle posizioni attuali e delle anticipazioni per il prossimo appuntamento. Le partite disputate hanno visto molte sfide combattute fino all'ultimo secondo, con alcune squadre che sono riuscite a ottenere vittorie di grande rilievo. La squadra con il risultato più evidente è stata il Fabbri Herons Montecatini che ha superato Rucker San Vendemiano con un punteggio di 78-86, anche se il Fidenza Foppiani Fulgor ha dominato la propria gara con un netto 111-78 contro Monferrato Basket.

