La Serie A ha ottenuto il suo primo record di visualizzazioni su TikTok con la partita tra Sassuolo e Milan nel Regno Unito. DAZN ha deciso di utilizzare questa piattaforma social per coinvolgere il pubblico più giovane, puntando sulla diffusione di contenuti legati al campionato italiano. La strategia mira a aumentare la visibilità del calcio italiano tra gli utenti britannici, sfruttando l’interesse cresciuto sui social network.

? Cosa scoprirai Come farà la Serie A a conquistare i giovani inglesi?. Perché DAZN ha scelto proprio TikTok per questa sfida?. Quali rischi corre il calcio con la visione sui social?. Come cambieranno i diritti televisivi dopo questo esperimento?.? In Breve Partita prevista per domenica 3 maggio 2026 alle ore 14.00 BST.. Streaming disponibile anche su YouTube e account TikTok @DAZNFootball.. Esperimento mirato a intercettare nuovi spettatori in Regno Unito e Irlanda.. Strategia multicanale che integra DAZN con piattaforme social e YouTube.. La sfida di Serie A tra Sassuolo e Milan, prevista per domenica 3 maggio 2026 alle ore 14.00 BST, segnerà un primato storico per la trasmissione delle partite del campionato italiano nel Regno Unito e in Irlanda attraverso TikTok.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A su TikTok: il primato per Sassuolo-Milan nel Regno Unito

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