Serie A oggi Juve-Verona | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, domenica 3 maggio, si gioca la partita tra Juventus e Verona allo Stadium, valida per la 35esima giornata di Serie A. La partita si svolge nel pomeriggio e rappresenta uno degli incontri di questa giornata di campionato. Le formazioni probabili sono state annunciate e sarà possibile seguirla tramite i canali televisivi e online dedicati alla diretta sportiva.

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A: oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri ospitano il Verona allo Stadium in una delle sfide della 35esima giornata di campionato. Con un successo contro i gialloblù, già retrocessi, la squadra di Spalletti metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Juve-Verona, in campo alle 18: JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. All. Spalletti VERONA (3-5-2) Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Verona-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaVerona-Fiorentina oggi, sabato 4 aprile, alle 18 è il secondo match di una 31sima giornata di serie A che riparte dopo la “tragedia” nazionale della... Leggi anche: Serie A, oggi Verona-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve-Verona, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Juventus-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, dove vedere in tv e streaming Juventus-Verona. Formazioni, canale e orario; Juventus-Verona: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie A. Juventus-Verona oggi in TV e streaming, dove vedere la partita: orario e formazioniJuventus-Verona si gioca oggi alle 18: le probabili formazioni e tutte le info su dove vedere l'anticipo della 35a giornata di Serie A in diretta tv e ... fanpage.it Serie A, le partite di oggi: dove vedere Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Parma-InterSerie A, 35esima giornata: il Lecce si gioca una fetta di salvezza in quel di Pisa, ma riflettori puntati su Como-Napoli e Inter-Parma. Scudetto a un passo. sport.virgilio.it Juventus-Verona: quanto finirà - facebook.com facebook #Spalletti in conferenza pre Juve-Verona - Milan-Juventus un buco nello stomaco, ci siamo adattati a loro. - Vlahovic ci tiene alla Juventus, ha giocate che mancano alla squadra. - Poi la frecciata ai giornalisti sul Bodo/Glimt x.com