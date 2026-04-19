Serie A oggi Verona-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile si gioca Verona-Milan, partita valida per la 33ª giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio Bentegodi e vede i rossoneri impegnati in trasferta contro la squadra locale. L'incontro si svolge nel contesto del campionato italiano di calcio, con orario e probabili formazioni comunicati in anticipo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e su piattaforme di streaming.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi in uno dei match della 33esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, terza in classifica, è chiamata a riscattare il brutto ko rimediato a San Siro contro l'Udinese (0-3), mentre i gialloblù – penultimi a -9 da Lecce e Cremonese – hanno perso contro il Torino nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Verona-Milan, in campo oggi alle 15: VERONA (3-5-2) Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban.🔗 Leggi su Periodicodaily.com LIVE Milan – Verona: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Notizie correlate Leggi anche: Verona-Pisa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Verona-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaVerona-Fiorentina oggi, sabato 4 aprile, alle 18 è il secondo match di una 31sima giornata di serie A che riparte dopo la “tragedia” nazionale della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaMilan: info biglietti; Calcio Serie A: Hellas Verona-Milan. Segui la diretta testuale; Verona-Milan: probabili formazioni e statistiche; Verona-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A. Serie A, le partite di oggi: dove vedere Cremonese-Torino, Verona-Milan, Pisa-Genoa e Juventus-BolognaSerie A 2025/26, 33esima giornata: l'Inter ospita il Cagliari per l'allungo decisivo in chiave Scudetto, la giornata si chiude con Lecce-Fiorentina. Tutto il programma ... sport.virgilio.it Probabili formazioni Verona Milan | Quote: Leao oppure Gimenez? (Serie A, oggi 19 aprile 2026)Probabili formazioni Verona Milan, oggi domenica 19 aprile 2026: quote, moduli e titolari per la partita della 33^ giornata di campionato. ilsussidiario.net Verona-Milan, probabili formazioni: Allegri ritrova Gabbia e prepara un cambio a sorpresa #VeronaMilan #milan #SempreMilan #SerieA - facebook.com facebook Verona-Milan, probabili formazioni: Allegri ritrova Gabbia e prepara un cambio a sorpresa #VeronaMilan #milan #SempreMilan #SerieA x.com