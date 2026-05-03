Serie A Juventus-Verona 1-1 | i bianconeri mancano l’aggancio al terzo posto

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Verona, che si trova in Serie B dopo la retrocessione. La partita si è giocata in casa dei bianconeri, che non sono riusciti a conquistare i tre punti necessari per agganciare il terzo posto in classifica, attualmente occupato dal Milan con 67 punti. La squadra di casa ha mantenuto la posizione attuale, mentre il Verona ha concluso la partita con un punto in trasferta.

Brusca frenata nella corsa Champions della Juventus che in casa contro il retrocesso Verona non va oltre l’ 1-1 mancando l’aggancio al terzo posto sul Milan, fermo a 67 punti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) Veneti in vantaggio con Bowie al 34? ( Bradaric gira per l’attaccante scozzese che trovandosi smarcato in area calcia di prima infilando Di Gregorio all’angolino basso di sinistra). Nella ripresa è Vlahovic a trovare con una punizione d’astuzia (colpo a giro e palla nell’angolino basso) ristabilire la parità. Forcing bianconero nel finale con Zhegrova che da dentro l’area colpisce il palo di destra.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Juventus-Verona 1-1: i bianconeri mancano l’aggancio al terzo posto Notizie correlate Pronostico Real Oviedo-Atletico Madrid: aggancio al terzo postoReal Oviedo-Atletico Madrid è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Nel momento in... Leggi anche: Randis trascina l'Atletico Catania: 4-3 al Vittoria e aggancio al terzo posto in chiave play-off Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Hellas Verona; Serie A, oggi Juve-Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Verona: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Juventus-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Juventus-Verona, il risultato in diretta LIVELa squadra di Spalletti non riesce ad agganciare il Milan in classifica e guadagna un solo punto nella sfida contro il già retrocesso Verona. Allo Stadium termina 1-1 una gara in cui la Juve ha fatto ... sport.sky.it DIRETTA | Juventus Verona (risultato finale 1-1): palo di Zhegrova! (3 maggio 2026)Diretta Juventus Verona streaming video tv, oggi domenica 3 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net , ! La Juve butta una grande occasione per agganciare il Milan e per allungare sul Como. Pareggio in casa col Verona: rete del vantaggio di Bowie e pareggio di Vlahovic nel secondo tempo #Tuttosport #Juventus #Vero x.com Con un doppio errore di Bremer e Di Gregorio, la Juve chiude in svantaggio il primo tempo contro il Verona 0-1 Diamoci una mossa, grazie #Juventus #verona #ucl - facebook.com facebook