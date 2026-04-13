Randis trascina l' Atletico Catania | 4-3 al Vittoria e aggancio al terzo posto in chiave play-off

Nella partita tra Atletico Catania 1994 Viagrande e Vittoria, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 4-3. Alessandro Randis ha realizzato una tripletta, contribuendo alla vittoria della squadra giallorossoblù. Con questo risultato, l’Atletico Catania si è portato al terzo posto in classifica nel Girone B di Eccellenza, raggiungendo 48 punti, gli stessi dell’Avola, che ha perso in casa contro un’altra squadra.

Pirotecnico successo dell’Atletico Catania 1994 Viagrande. Una tripletta del capitano Alessandro Randis consente ai giallorossoblù di piegare il Vittoria, seconda forza del Girone B di Eccellenza e di balzare al terzo posto della classifica a pari punti (48) con l’Avola sconfitto in casa dalla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Pronostico Real Oviedo-Atletico Madrid: aggancio al terzo postoReal Oviedo-Atletico Madrid è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Nel momento in... L'Atletico Catania torna al successo: 3-0 al Giarre con doppietta di Randis e gol di LoreficeTre punti preziosi che valgono il quinto posto in classifica a quota 36, in coabitazione con il Mazzarrone, e una vittoria dedicata alla memoria di...