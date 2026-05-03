Negli ultimi tempi, sui social si nota una crescente tendenza a guardare indietro verso gli anni ’90, un’epoca caratterizzata da tecnologie più semplici e meno connesse. Questa nostalgia si manifesta attraverso contenuti che incoraggiano a vivere come se il digitale fosse scomparso, nonostante siano condivisi sulle piattaforme più avanzate e digitalizzate. È una sorta di ritorno alle origini, che si manifesta in modi diversi e sorprende per la sua diffusione in ambienti fortemente tecnologici.

C’è un nuovo tipo di nostalgia che ha trovato il suo spazio sui social, e già questo è un po’ paradossale: scorrendo TikTok o Instagram, cioè nei luoghi più digitali del pianeta, ci imbattiamo sempre più spesso in contenuti che ci invitano a vivere come se il digitale non esistesse. Ovvero in quegli anni ’90 che sono tornati così di moda ultimamente, ma stavolta in una versione tutta nuova, che guarda al low-tech e alla ricerca della cosiddetta serendipity. Uscire senza telefono. Organizzarsi prima (e meglio). Non controllare ogni due minuti le notifiche, dove sono gli amici, cosa stanno facendo gli altri, chi ha visualizzato la storia e chi non ha risposto al messaggio, chi sta postando da un posto più carino del nostro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serendipity, perché abbiamo nostalgia della low-tech life anni ’90 (anche se non l’abbiamo vissuta)

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