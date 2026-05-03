Durante la serata di Amici 25, Riccardo Stimolo è stato eliminato, arrivando così a un passo dalla semifinale. Dopo la decisione, il concorrente si è lasciato andare a un lungo pianto, esprimendo il proprio dispiacere per la fine del percorso nel programma. La puntata ha visto anche un triste sfogo sul suo lavoro e sulla delusione per l’eliminazione, che ha coinvolto il pubblico presente in studio.

Amici 25 entra nella fase finale con l’eliminazione di Riccardo Stimolo, arrivato ad un passo dalla semifinale. La settima puntata del Serale, aperta da Maria De Filippi con l’annuncio di una doppia eliminazione, ha messo a dura prova i concorrenti ancora in gara. Tra sfide e ballottaggi, il percorso del giovane allievo si è concluso tra emozioni forti e grande tensione, culminando in uno sfogo intenso che ha mostrato tutte le sue fragilità. Cos’è successo nella settima puntata del Serale Serale Amici 25: doppia eliminazione nella settima puntata. Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha annunciato fin dall’inizio che ci sarebbero state due eliminazioni.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, Riccardo Stimolo in lacrime dopo l’eliminazione: triste sfogo sul suo lavoro

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