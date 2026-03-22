Amici Serale | Opi si sfoga dopo l’eliminazione e parla del suo vero lavoro

Da anticipazionitv.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima puntata del Serale di Amici 25, andata in onda il 21 marzo 2026, Opi è stato eliminato al termine del ballottaggio. Dopo l’eliminazione, il cantante si è rivolto ai suoi follower condividendo alcune riflessioni e parlando del suo vero lavoro. La puntata ha visto anche l’ingresso dei nuovi concorrenti e l’inizio delle prime sfide tra le squadre.

Il Serale  di Amici 25 ha preso il via il 21 marzo 2026  e tra i primi protagonisti a lasciare la scuola c’è stato Opi, eliminato al termine del ballottaggio. Subito dopo l’uscita, il cantante ha raccontato a caldo le sue sensazioni, soffermandosi sul percorso vissuto, sulle difficoltà affrontate e su cosa rappresenta per lui questa esperienza. Le sue parole offrono uno spaccato molto chiaro del suo vissuto all’interno del programma. Il vero guadagno dei professori di Amici Serale Amici 25: l’eliminazione di Opi al ballottaggio. Durante la prima puntata del Serale, Opi ha dovuto affrontare il ballottaggio contro Valentina Pesaresi, sua compagna di squadra. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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