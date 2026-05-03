seppie e carciofi una coppia sempre vincente

Seppie e carciofi sono due ingredienti spesso protagonisti della cucina italiana. La seppia, mollusco presente nelle acque poco profonde, vive tra le praterie di Posidonia, una pianta fondamentale per l’ambiente marino. I carciofi, ortaggi molto diffusi, vengono spesso abbinati a piatti di mare, creando accostamenti apprezzati in molte ricette tradizionali. La loro combinazione rappresenta un classico della gastronomia nazionale.

La seppia è un mollusco tipico delle nostre acque che vive sui fondali non troppo profondi ed è un abituale frequentatore delle praterie di Posidonia, pianta indispensabile per l’ecosistema marino. È in questa foresta del Mediterraneo infatti che tante specie trovano cibo e rifugio, oltre a rappresentare una naturale difesa per i litorali sabbiosi dall’erosione costiera. Le seppie sono molto apprezzate in cucina per la loro versatilità, anche se la preparazione risulta un’operazione un po’ complessa. Sono ottime farcite con ripieni vari, in umido, alla griglia oppure in abbinamento a paste e riso con l’aggiunta del loro inchiostro per ottenere "il nero di seppia".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Seppie e Carciofi

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