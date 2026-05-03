Questa mattina, in piazza Municipio a Napoli, un turista è stato aggredito da un uomo senza fissa dimora. L’aggressore è stato fermato dalla Polizia poco dopo l’accaduto. La presenza di persone senza tetto nella zona era nota e l’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per gestire la situazione. La dinamica esatta dell’aggressione non è stata ancora resa nota.

Un turista è stato aggredito questa mattina in piazza Municipio a Napoli da un senza tetto. L’uomo è stato fermato dalla Polizia, richiamata dalle urla della moglie della vittima che chiedeva aiuto. Il fatto è avvenuto davanti a decine di turisti in fila ad attendere i bus del servizio City Sightseeing. Come raccontato dagli ausiliari del traffico presenti in zona, il senza tetto, che dimora stabilmente sugli spalti di fronte al Maschio Angioino, si è reso spesso protagonista negli ultimi giorni di episodi di violenza come il lancio di pietre all’indirizzo di auto e passanti. Agli agenti di polizia, intervenuti con due auto, la moglie ha spiegato che il consorte si era allontanato dagli spalti per scattare alcune foto al castello quando, senza un’apparente ragione, ha subito l’aggressione del clochard, visibilmente alterato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Senza tetto aggredisce turista a Napoli, fermato dalla Polizia

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