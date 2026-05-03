Senza documenti e con tanti precedenti per spaccio | era irregolare sul territorio

Durante i ponti festivi del 25 aprile e del 1° maggio, nel Vco sono stati effettuati controlli mirati sul territorio su disposizione del questore di Verbania. In questa cornice, sono stati allontanati due cittadini stranieri privi di documenti e con numerosi precedenti per spaccio. Entrambi risultavano irregolari sul territorio e sono stati accompagnati fuori dalla provincia. Le verifiche hanno coinvolto più attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica.

Controlli serrati nel Vco durante i ponti festivi del 25 aprile e del 1° maggio. Le attività di monitoraggio del territorio, disposte dal questore di Verbania, hanno portato all'allontanamento di due cittadini stranieri irregolari.Precedenti per spaccioDurante un posto di blocco della polizia.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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