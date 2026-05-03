Sempio ossessionato da una ragazza Spuntano i messaggi

Un uomo è stato coinvolto in un caso che riguarda messaggi online in cui si manifesta un forte interesse nei confronti di una ragazza. I messaggi sono stati pubblicati e mostrano un comportamento che potrebbe essere interpretato come ossessivo. La vicenda è ora oggetto di approfondimento da parte delle autorità, che stanno analizzando il materiale sequestrato. La questione riguarda principalmente i limiti tra interesse legittimo e comportamenti che potrebbero essere considerati molesti.

AGI - Una serie di messaggi online, da parte di Andrea Sempio, in cui traspare una vera e propria ossessione sentimentale nei confronti di una ragazza. Risalgono a fine 2010 e potrebbero essere, per la procura di Pavia, riferiti proprio a Chiara Poggi, e quindi potrebbero avvalorare la tesi investigativa secondo la quale lo stesso Sempio avrebbe agito per un rifiuto sessuale da parte di Chiara. Gli avvocati di Sempio, però, sostengono che quei messaggi erano riferiti a un'altra ragazza che, probabilmente, potrebbero chiamare a deporre in un eventuale procedimento. Si aggiungono così altri particolari al caso Garlasco, tornato in primo piano...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sempio ossessionato da una ragazza. Spuntano i messaggi Notizie correlate Garlasco, su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio: "Io ossessionato da una ragazza"I messaggi firmati "Andreas" su un forum di seduzione tornano al centro dell’attenzione sul delitto di Garlasco. Garlasco, Sempio inviò 3mila messaggi su un forum di seduzione: "Tra i 18 e i 20 anni ero ossessionato da una ragazza"3mila messaggi inviati da Andrea Sempio col nickname "Andreas" tra il 2009 e il 2016 sul forum italiano di seduzione dove ci si scambia consigli e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco, sul web spuntano i post di Andrea Sempio: Io, ossessionato da una ragazza; Garlasco, i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio: Io ossessionato da una ragazza; Delitto di Garlasco, i pm su Andrea Sempio: Ossessionato da Chiara. Il giallo dei post in chat; Garlasco, su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio: Io ossessionato da una ragazza. Andrea Sempio, i post sui forum e le frasi choc sullo stupro: «Sono ossessionato da una ragazza». Ma i genitori di Chiara Poggi lo difendono: «Non è stato lui»«Ossessionato da una ragazza». Si definiva così, in una delle frasi emerse dai post pubblicati tra il 2009 e il 2016 su un forum di seduzione online, ... ilmattino.it Delitto di Garlasco, Sempio ossessionato da una ragazza: ecco i suoi post su un forum di seduttoriSpuntano oltre 3 mila post che Andrea Sempio indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul forum ... lapresse.it Il caso #Garlasco: emergono nuovi dettagli su #Sempio. Su un forum ritrovate vecchie chat con il nickname Andreas: “Tra i 18 e i 20 anni ero ossessionato da una ragazza”, scriveva. #Tg1 Roberta Ferrari facebook Andrea #Sempio "ossessionato" da una ragazza, i post sul forum di seduzione. #Taccia: "So chi è, potremmo convocarla" x.com