Seminari formazione e incontri | i giovani protagonisti del mese dedicato all' Europa

Nel mese dedicato all’Europa, si sono svolti numerosi seminari, incontri e programmi di formazione coinvolgendo principalmente giovani. Il 9 maggio ricorre la data in cui, nel 1950, un politico propose un’idea di cooperazione tra i paesi europei, dando così inizio a un processo che ha portato alla creazione dell’Unione europea. Questi eventi hanno visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da diverse nazioni.

Il 9 maggio 1950 la dichiarazione con cui Robert Schuman propose una nuova forma di cooperazione tra gli Stati europei segnò l’avvio del percorso che ha portato all’attuale Unione europea. A 76 anni da quel momento, Modena celebra il Mese dell’Europa con un denso programma di iniziative.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Mese dell’autismo: incontri di formazione e consapevolezza con l’Istituto di AgazziArezzo, 13 aprile 2026 – Un ciclo di incontri di formazione, approfondimento e sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico. DIDACTA 2026: AISLi presenta 15 seminari di alta formazione per la scuolaAISLi sarà protagonista a DIDACTA Italia 2026 con 15 seminari dedicati a innovazione didattica, AI e competenze per il futuro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Modena, nel mese dell’Europa seminari, incontri, formazione con protagonisti i giovani; Storie dal campo: Formazione per le forze dell'ordine di ING; Torna il ciclo di seminari Energy Talks: energia, innovazione e sostenibilità — Italiano; Sicurezza sul lavoro: oltre 800 persone coinvolte dai corsi Ausl. Modena, nel mese dell’Europa seminari, incontri, formazione con protagonisti i giovaniFino a fine maggio il programma per il 76esimo anniversario dell’Unione Europea, con focus sulla comunicazione. sulpanaro.net Corsi, seminari e incontri per capire il futuro: da Fondazione Pirelli Educational la nuova proposta formativa (gratuita) per le scuoleCorsi gratuiti di formazione, seminari, incontri per docenti e studenti. Anche per l’anno scolastico 2025/26, la Fondazione Pirelli presenta un articolato programma educational – quest’anno dal titolo ... corriere.it Per il settimo incontro del ciclo di seminari "LO SPORT CONTEMPORANEO: SCENARI, PROCESSI E TRASFORMAZIONI", Maurizio Lupo (CNR – IRCRES, AFLab) sarà il relatore per "Calcio e scienze umane e sociali in Italia. Le basi di un matrimonio felice - facebook.com facebook Venerdì 17 aprile si è concluso il ciclo di seminari dedicati alla musica sacra che FSCIRE ha organizzato insieme al Saggiatore musicale, con la collaborazione dell'Ottotoni Ensemble e della prof.ssa Mariateresa Storino, che ha affrontato la produzione religi x.com