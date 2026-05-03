La Selis Hope Cup vede in campo giovani atleti che si confrontano con squadre di grande livello internazionale, tra cui il Milan e il PSG. La manifestazione coinvolge anche bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche, offrendo loro l’opportunità di partecipare a eventi sportivi dedicati. Tra le protagoniste in porta c’è Rebecca Campagna, che difende i pali con il Gaslini, un ospedale pediatrico coinvolto nell’iniziativa.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani atleti che giocano contro il Milan e il PSG?. Come può il calcio aiutare i piccoli pazienti oncologici a guarire?. Quale legame unisce i centri medici di Genova, Torino e Pisa?. Perché la partecipazione di Rebecca Campagna ha un valore così speciale?.? In Breve Partecipano pazienti oncologici di Regina Margherita Torino e Santa Chiara Pisa.. Club come Milan, PSG, Juventus e Genoa giocano in Sardegna.. Torneo internazionale si svolge nella zona della Gallura durante il weekend.. Iniziativa unisce tre centri di eccellenza medica per il benessere dei ragazzi.. La portiere della Matuziana under 15, Rebecca Campagna, ha difeso i pali del Gaslini durante la 29° edizione del Torneo Manlio Selis in Sardegna questo fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Selis Hope Cup: Rebecca Campagna difende i pali con il Gaslini

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