Quest'anno l'Inter ha conquistato lo scudetto, portando alla guida della squadra il tecnico Chivu, mentre nelle stagioni precedenti era Inzaghi a gestire il team. Si è confrontata la squadra di quest'anno con quella delle passate stagioni in quattro aspetti principali, analizzando le differenze e i cambiamenti avvenuti. Il focus si concentra sui risultati ottenuti e sulle differenze nelle modalità di gestione e nelle prestazioni complessive.

Abbiamo analizzato l'Inter dello Scudetto firmata Chivu e quella delle passata stagioni guidata da Inzaghi: chi ha fatto meglio? Quale avete preferito? Il confronto in 4 punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scudetto Inter, Inzaghi vs Chivu: quanto è cambiata l'Inter quest'anno?

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